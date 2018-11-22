В Иране заявили о готовности ударить по США

Тегеран обладает ракетами, которые способны поразить американские военные базы и авианосцы, отметил генерал КСИР.

Иранские ракеты, выставленные в центре Тегерана летом 2017 года

Командующий воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что Иран располагает ракетами, которые могут поразить военные базы США в Афганистане, ОАЭ и Катаре, а также американские авианосцы в Персидском заливе.

Об этом в среду, 21 ноября, сообщило агентство Reuters.

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Генерал отметил, что между Тегераном и Вашингтоном растет напряженность и армия Ирана применит оружие, если Штаты их спровоцируют.

"Они находятся в пределах нашей досягаемости, и мы можем ударить, если они (американцы) сделают шаг", - подчеркнул военный.

Напомним, 8 мая американский президент Дональд Трамп сообщил о выходе США из ядерной сделки с Ираном.

Также Вашингтон возобновил действие санкций против Тегерана, которые были сняты в 2015 году, и пообещал введение новых мер.