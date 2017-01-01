Дикари с Андаманских островов убили туриста из США - СМИ
Турист из США Джон Аллен Чо был убит на одном из принадлежащих Индии Андаманских островах в Бенгальском заливе.
Об этом сообщает телеканал NDTV со ссылкой на полицию.
Они сообщили, что видели, как представители племени напали на американца с луком и стрелами и затем частично закопали его в песке на пляже.
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Власти островных союзных территорий Индии направили на поиски тела американца вертолеты, однако на остров они приземлиться не могут, так как его обитатели с враждебностью относятся к любой попытке приблизиться к ним.
По информации индийских СМИ, турист был миссионером. Он хотел встретиться с сентильскими племенами для того, чтобы проповедовать христианство.
Как сообщалось в августе, в Кении бегемот убил туриста из Тайваня.