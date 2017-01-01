Дикари с Андаманских островов убили туриста из США - СМИ

Представители племени, населяющего Северный Сентинельский остров и не выходящего на контакт с внешним миром, убили американца Джона Аллена Чо.

Турист из США Джон Аллен Чо был убит на одном из принадлежащих Индии Андаманских островах в Бенгальском заливе.

Об этом сообщает телеканал NDTV со ссылкой на полицию.

По данным телеканала, семь рыбаков, которые доставили мужчину на остров, были задержаны.

Они сообщили, что видели, как представители племени напали на американца с луком и стрелами и затем частично закопали его в песке на пляже.

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Власти островных союзных территорий Индии направили на поиски тела американца вертолеты, однако на остров они приземлиться не могут, так как его обитатели с враждебностью относятся к любой попытке приблизиться к ним.

По информации индийских СМИ, турист был миссионером. Он хотел встретиться с сентильскими племенами для того, чтобы проповедовать христианство.

Как сообщалось в августе, в Кении бегемот убил туриста из Тайваня.