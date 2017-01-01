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На индийском острове дикари убили туриста из США - СМИ

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Представители племени, населяющего Северный Сентинельский остров и не выходящего на контакт с внешним миром, убили американца Джона Аллена Чо.
Джона Аллена Чо убили аборигены Северного Сентинельского острова
Джона Аллена Чо убили аборигены Северного Сентинельского острова
instagram.com/johnachau

Турист из США Джон Аллен Чо был убит на одном из принадлежащих Индии Андаманских островах в Бенгальском заливе, сообщает телеканал NDTV со ссылкой на полицию.

По данным телеканала, семь рыбаков, которые доставили мужчину на остров, были задержаны. 

Они сообщили, что видели, как представители племени напали на американца с луком и стрелами и затем частично закопали его в песке на пляже. 

Власти островных союзных территорий Индии направили на поиски тела американца вертолеты, однако на остров они приземлиться не могут, так как его обитатели с враждебностью относятся к любой попытке приблизиться к ним.

По информации индийских СМИ, турист был миссионером. Он хотел встретиться с сентильскими племенами для того, чтобы проповедовать христианство.

Ранее сообщалось, что в джунглях Папуа-Новой Гвинеи неизвестные совершили нападение на туристическую группу. В результате инцидента австралийский турист был ранен копьем в ногу, а двое местных носильщиков зарубили мачете.

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Теги: США, Индия, племена, убийство, турист, убили
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Источник: korrespondent.net

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