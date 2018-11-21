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В Калифорнии провалили оповещение жителей о пожаре - СМИ

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Власти штата не сумели эффективно предупредить население о надвигающейся опасности, выяснила газета The New York Times.
Последствия масштабного пожара в Калифорнии
Последствия масштабного пожара в Калифорнии
 
Жители округа Бьютт в штате Калифорния сообщили, что они не были вовремя оповещены о лесных пожарах. Об этом местное население рассказало газете The New York Times
 
Издание выяснило, что люди узнали о разрушительных пожарах от своих родственников и знакомых. Только некоторые из них заявили, что к ним дозвонились диспетчеры экстренных служб США.
 
По информации газеты, решение об оповещении населения принимал шерифа округа Бьютт - он воспользовался системой телефонного оповещения Красный код, которая работает только в том случае, если человек лично подписался на нее.
 
В The New York Times резюмировали, что таких оказалось немного.
 
При этом газета указала, что окружной шериф мог информировать население с помощью одновременной рассылки всем владельцам мобильных телефонов.
 
Однако шериф Кори Хонея отверг его из-за опасения возникновения паники у граждан.
 
Ранее сообщалось, что лесной пожар Camp на севере Калифорнии начался 8 ноября. Жертвами стихии стали более 80 человек
 
Президент США Дональд Трамп объявил о режиме чрезвычайной ситуации в штате.
 

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Теги: США, Калифорния, пожар, жители
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Источник: korrespondent.net

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