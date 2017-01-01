На границе Сирии и Турции появятся посты США

Возведение наблюдательных постов позволит избежать усиления напряжения между Анкарой и курдскими военизированными формированиями, отметил глава Пентагона.

Армия Соединенных Штатов намерена разместить наблюдательные посты на границе Сирии и Турции. Об этом министр обороны США Джеймс Мэттис сообщил в Вашингтоне в среду, 21 ноября.

По его словам, подобный шаг позволит избежать усиления напряжения между Турцией и курдскими военизированными формированиями.

Наблюдательные посты будут отчетливо обозначены, "чтобы Турция знала, где они находятся", добавил глава Пентагона. Их возведение обсуждалось с Анкарой, подчеркнул Мэттис.

В ноябре представители Демократических сил Сирии (SDF - альянса сирийской оппозиции и курдских формирований) заявили о продолжении операции против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) в регионе.

Курды были вынуждены приостановить проводимую с сентября операцию из-за обстрелов их укреплений турецкой армией. Ранее бойцы SDF внесли существенный вклад в установление контроля над опорными пунктами террористов в сирийских провинциях Ракка и Дейр-эз-Зор.

Основу SDF составляют курдские военизированные формирования Отряды народной самообороны (YPG).

Отряды YPG являются союзником США по борьбе с ИГ. При этом Анкара считает военизированные формирования курдов сирийским ответвлением Курдской рабочей партии, которая признана в Турции террористической организацией.

Источник: Русская служба DW

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