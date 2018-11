Президент США Дональд Трамп усомнился в глобальном потеплении из-за грядущего похолодания в США. Об этом он написал в Twitter.

Отметим, на северо-востоке Соединенных Штатов в четверг, 22 ноября, ожидается значительное похолодание, температура будет ниже обычной для этого сезона.

"Жестокая и длительная волна холода может побить все рекорды. Что случилось с глобальным потеплением?" - отметил американский лидер.

Brutal and Extended Cold Blast could shatter ALL RECORDS - Whatever happened to Global Warming?