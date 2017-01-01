Американский лидер сомневаются в теории глобального изменения климата, которой придерживается большинство ученых-климатологов.

Президент США Дональд Трамп усомнился в глобальном потеплении из-за грядущего похолодания в США. Об этом он написал в Twitter.

Отметим, на северо-востоке Соединенных Штатов в четверг, 22 ноября, ожидается значительное похолодание, температура будет ниже обычной для этого сезона.

"Жестокая и длительная волна холода может побить все рекорды. Что случилось с глобальным потеплением?" - отметил американский лидер.

Brutal and Extended Cold Blast could shatter ALL RECORDS - Whatever happened to Global Warming? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 ноября 2018 г.

Ранее президент США заявил, что не доверяет предположениям ученых о том, что климат меняется в основном из-за деятельности человека и что изменения приобретают опасный характер.

Напомним, в начале июня 2017 года Трамп объявил, что США выходят из Парижского соглашения по климату – первого глобального климатического соглашения, которое определяет план действий по сдерживанию глобального потепления.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet