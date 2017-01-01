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Трамп усомнился в глобальном потеплении

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Американский лидер сомневаются в теории глобального изменения климата, которой придерживается большинство ученых-климатологов.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп усомнился в глобальном потеплении из-за грядущего похолодания в США. Об этом он написал в Twitter.

Отметим, на северо-востоке Соединенных Штатов в четверг, 22 ноября, ожидается значительное похолодание, температура будет ниже обычной для этого сезона.

"Жестокая и длительная волна холода может побить все рекорды. Что случилось с глобальным потеплением?" - отметил американский лидер.

Ранее президент США заявил, что не доверяет предположениям ученых о том, что климат меняется в основном из-за деятельности человека и что изменения приобретают опасный характер.

Напомним, в начале июня 2017 года Трамп объявил, что США выходят из Парижского соглашения по климату – первого глобального климатического соглашения, которое определяет план действий по сдерживанию глобального потепления.

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Теги: глобальное потепление, США, Трамп, Дональд Трамп, изменение климата
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Источник: korrespondent.net

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