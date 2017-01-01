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В США умер старейший ветеран, выживший после атаки на Перл-Харбор

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Рэй Чавес был признан самым старым ветераном, пережившим нападение японских сил в 1941 году.
Рэй Чавес умер в Калифорнии
Рэй Чавес умер в Калифорнии
San Diego Union-Tribune

В США скончался старейший из ветеранов, переживших атаку Японии на базу Перл-Харбор во время Второй мировой войны. Рэй Чавес умер в Калифорнии в возрасте 106 лет, сообщает Fox News.

Отмечется, что мужчина родился в Сан-Бернардино, штат Калифорния, в 1911 году. В возрасте 27 лет начал службу на флоте.

В звании квартирмейстера Чавес служил на тральщике Кондор и 7 декабря 1941 года участвовал в отражении атаки японской авиации на базу Перл-Харбор на Гавайях.

Последующие девять дней после нападения Чавес непрерывно работал над ликвидацией его последствий.

Напомним, в результате атаки Японии на Перл-Харбор погибли 2,4 тысячи человек и еще 1,2 тысячи получили ранения. Большая часть Тихоокеанского флота США была выведена из строя.

Ранее сообщалось, что в американском штате Вашингтон скончался Марио Сегале, в честь которого был назван персонаж игры Super Mario.

Умер известный создатель комиксов Marvel Стэн Ли

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Теги: США, Вторая мировая война, умер, ветеран, скончался, Перл-Харбор
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Источник: korrespondent.net

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