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На Аляске произошло сильное землетрясение

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По интенсивности сотрясений в эпицентре это сейсмособытие оценивается как "довольно сильное".
Эпицентр находился на глубине 145 километров
Эпицентр находился на глубине 145 километров
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Подземный толчок магнитудой 5,7 зафиксирован в южной части американского штата Аляска в 263 км к западу от его столицы Анкориджа. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS) в четверг, 22 ноября.

По данным оперативной обработки, эпицентр зафиксированного в 20:22 по Киеву в среду землетрясения имел координаты 59.97градуса северной широты и 153.30градуса западной долготыи находился на глубине 145 километров.

По интенсивности сотрясений в эпицентре это сейсмособытие оценивается как "довольно сильное".

На прошлой неделе подземный толчок магнитудой 6,2 был зафиксирован в Тихом океане близ островного государства Соломоновы острова. Эпицентр находился в 350 км к востоку от столицы Соломоновых островов – города Хониара и в 81 км от острова Сан-Кристобаль

Ранее произошло мощное землетрясение в Северном Ледовитом океане. Эпицентр подземных толчков магнитудой 6,8 находился в районе острова Ян-Майен между Гренландским и Норвежским морями.

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Теги: США, Землетрясения, Аляска, магнитуда, землетрясение, эпицентр
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Источник: korrespondent.net

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