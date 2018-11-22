В России умер глава разведки

Игорь Коробов руководил ГРУ с февраля 2016 года. Он скончался после продолжительной болезни, утверждают в Минобороны РФ.

Начальник Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба Вооруженных сил РФ Игорь Коробов умер в возрасте 62 лет после тяжелой болезни. Об этом сообщило Минобороны России в четверг, 22 ноября.

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“21 ноября 2018 года на 63-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончался начальник Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-полковник Коробов Игорь Валентинович“, – говорится в сообщении.

В военном ведомстве выразили соболезнования родным и близким Коробова, подчеркнув, что его деятельность на посту главы военной разведки была отмечена госнаградами, включая звание Героя России.

Коробов нес службу в Вооруженных силах РФ с 1973 года. В 1985 году после окончания Военной академии советской армии он служил в организационных структурах ГРУ Генштаба ВС РФ.

Окончив Военную академию Генштаба, Коробов продолжил службу в центральном органе военной разведки РФ. В январе 2016 года указом президента России Игорь Коробов был назначен начальником ГРУ Генштаба ВС РФ – замначальника Генштаба ВС РФ.

Напомним, прежний начальник ГРУ генерал-полковник Игорь Сергун, согласно официальным данным, скончался 3 января 2016 года на 59-м году жизни. О смерти Сергуна стало известно 4 января из соболезнования российского президента Владимира Путина родным покойного, опубликованного на сайте Кремля.

Однако по сведениям американской разведывательно-аналитической компании Stratfor, Игорь Сергун скончался не в Подмосковье, как об этом сообщили российские власти, а в Ливане. По информации источника Stratfor, это произошло не 3 января, как сообщалось, а двумя днями ранее.

Как сообщало издание The Financial Times со ссылкой на двоих высокопоставленных сотрудников западной разведки, всего за несколько недель до своей смерти Игорь Сергун отправился в Сирию с посланием от Владимира Путина для президента Башара Асада с просьбой сложить полномочия.