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В России умер глава разведки

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Игорь Коробов руководил ГРУ с февраля 2016 года. Он скончался после продолжительной болезни, утверждают в Минобороны РФ.
Игорю Коробову было 62 года
Игорю Коробову было 62 года
Минобороны РФ

Начальник Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба Вооруженных сил РФ Игорь Коробов умер в возрасте 62 лет после тяжелой болезни. Об этом сообщило Минобороны России в четверг, 22 ноября.

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“21 ноября 2018 года на 63-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончался начальник Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-полковник Коробов Игорь Валентинович“, – говорится в сообщении.

В военном ведомстве выразили соболезнования родным и близким Коробова, подчеркнув, что его деятельность на посту главы военной разведки была отмечена госнаградами, включая звание Героя России.

Коробов нес службу в Вооруженных силах РФ с 1973 года. В 1985 году после окончания Военной академии советской армии он служил в организационных структурах ГРУ Генштаба ВС РФ.

Окончив Военную академию Генштаба, Коробов продолжил службу в центральном органе военной разведки РФ. В январе 2016 года указом президента России Игорь Коробов был назначен начальником ГРУ Генштаба ВС РФ – замначальника Генштаба ВС РФ.

Напомним, прежний начальник ГРУ генерал-полковник Игорь Сергун, согласно официальным данным, скончался 3 января 2016 года на 59-м году жизни. О смерти Сергуна стало известно 4 января из соболезнования российского президента Владимира Путина родным покойного, опубликованного на сайте Кремля.

Однако по сведениям американской разведывательно-аналитической компании Stratfor, Игорь Сергун скончался не в Подмосковье, как об этом сообщили российские власти, а в Ливане. По информации источника Stratfor, это произошло не 3 января, как сообщалось, а двумя днями ранее.

Как сообщало издание The Financial Times со ссылкой на двоих высокопоставленных сотрудников западной разведки, всего за несколько недель до своей смерти Игорь Сергун отправился в Сирию с посланием от Владимира Путина для президента Башара Асада с просьбой сложить полномочия.

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Теги: Россия, смерть, спецслужбы, умер, разведка, гру, ГРУшники
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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Letohradek    22.11.2018, 10:24
Оценка:  +1
Letohradek
На расии падёж скота ...
Anatol    22.11.2018, 10:19
Оценка:  +1
Anatol
А по-шпиёнски уйти незаметно? Не судьба
КимЧенПых    22.11.2018, 10:17
Оценка:  +1
КимЧенПых
у нас в Украине это называется "сходить на охоту"
а на Раски Федераски это называется "попить чайку" ну или на крайний случай "экскурсия на вертолёте"
Kahin    22.11.2018, 09:41
Оценка:  +1
Kahin
Ой, до пенсии не дожил.
Колишній-східняк    22.11.2018, 09:36
Оценка:  +1
Колишній-східняк
Совпадение? Не думаю. Напомним, прежний начальник ГРУ генерал-полковник Игорь Сергун, согласно официальным данным, скончался 3 января 2016 года на 59-м году жизни.
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