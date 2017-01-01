На окраине Лондона горели и взрывались автобусы
На автобазе в юго-восточной окраине Лондона загорелись 11 автобусов, пожар сопровождался взрывами. Об этом в четверг, 22 ноября, сообщает Sky News.
По данным Лондонской пожарной бригады, во время пожара на Фарнборо-Хилл в Орпингтоне семь автобусов были полностью уничтожены, еще четыре - сильно повреждены.
Местные жители рассказывают, что проснулись около 4:00 утра от взрывов, которых насчитали всего около десяти.
С места событий эвакуировали еще 30 транспортных средств, чтобы предотвратить распространение пожара.
Cмотрите фотогалерею: На окраине Лондона горели и взрывались автобусы
Ранее в центре Киева загорелся автобус.
Также сообщалось, что в Китае произошел взрыв в рейсовом автобусе с пассажирами.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet