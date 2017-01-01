Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

На окраине Лондона горели и взрывались автобусы

Комментариев: 0
В результате происшествия семь автобусов были полностью уничтожены, еще четыре - сильно повреждены.
В Лондоне горели автобусы
В Лондоне горели автобусы
twitter.com/LondonFire

На автобазе в юго-восточной окраине Лондона загорелись 11 автобусов, пожар сопровождался взрывами. Об этом в четверг, 22 ноября, сообщает Sky News.

По данным Лондонской пожарной бригады, во время пожара на Фарнборо-Хилл в Орпингтоне семь автобусов были полностью уничтожены, еще четыре - сильно повреждены.

Местные жители рассказывают, что проснулись около 4:00 утра от взрывов, которых насчитали всего около десяти.

С места событий эвакуировали еще 30 транспортных средств, чтобы предотвратить распространение пожара.

 

 

Ранее в центре Киева загорелся автобус.

Также сообщалось, что в Китае произошел взрыв в рейсовом автобусе с пассажирами.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Лондон, взрыв, пожар, пожарные, автобус
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь