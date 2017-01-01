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В Словакии полицейский пес поймал двух украинских контрабандистов

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Одного из них пес сильно покусал – мужчину ждет длительное лечение, сообщают местные журналисты.
Полицейский пес поймал контрабандистов
Полицейский пес поймал контрабандистов
mukachevo.net

В Словакии полицейский пес поймал двух контрабандистов-украинцев, которым удалось скрыться с места преступления во время проведения операции по задержанию. Об этом в четверг, 22 ноября, сообщает издание Мукачево.net.

Сообщается, что полицейские преследовали четырех украинцев, получивших партию контрабандных сигарет из вагона грузового поезда, перевозившего руду на предприятие U.S. Steel Kosice. Двоих задержали сразу, еще двоим удалось скрыться.

"Чтобы задержать беглецов, полицейские воспользовались услугами специально обученной овчарки. Пес взял след и вскоре нашел человека в зарослях. Патрульный приказал собаке оставаться на месте, но человек первым напала на служебную собаку с палкой, а пес в ответ немного погрыз нападавшего", - рассказала пресс-секретарь местной полиции Ленка Иванова.

Журналисты получили информацию, что собака вцепилась в нижнюю часть спины украинца и сильно искусала – теперь того ждет длительное лечение.

Второго беглеца также поймали с помощью пса. Мужчина также атаковал собаку, но пострадал меньше, поскольку на место задержания быстро подоспели полицейские.

Изъятую партию контрабандных сигарет оценили в 23 тысячи евро. Задержанных украинцев выдворили из Словацкой Республики с запретом проживания на ее территории.

Напомним, ранее в Закарпатской области во время проведения операции по противодействию контрабанде контрабандист сбил автомобилем пограничника. Позже сотрудник Госпогранслужбы умер в больнице.

Под Одессой прибило к берегу баржу с контрабандными сигаретами

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Теги: собака, контрабанда, сигареты, полиция, Словакия, контрабандисты, задержание
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Источник: korrespondent.net

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