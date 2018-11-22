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В Колумбии изъяли более тонны кокаина

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Наркотики находились на складе морского терминала в контейнере с солью. Партия предназначалась для отправки в США.
Кокаин спрятали в контейнере с солью
Кокаин спрятали в контейнере с солью
Global Look Press/Peter Kneffel/dpa

Власти Колумбии изъяли крупную партию кокаина в портовом городе Барранкилья на севере страны. Об этом в четверг, 22 ноября, сообщают Известия.

Наркотики нашли на одном из складов морского терминала в контейнере с партией минеральной соли. Кокаин общим весом 1017 кг готовился для отправки в США.

По подозрению в причастности к контрабанде наркотиков задержаны три человека, которые охраняли груз.

Напомним, на прошлой неделе береговая охрана США перехватила в нейтральных водах Тихого океана недалеко от мексиканского побережья груз кокаина весом 18,5 тонн. Предварительно стоимость изъятых наркотиков оценили в $500 млн. 

В тот же день в Новой Зеландии была изъята крупнейшая партия наркотиков в истории страны - кокаин весом 190 килограммов.

В Стамбуле задержали украинку с двумя килограммами кокаина

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Теги: наркотики, Колумбия, кокаин
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Источник: korrespondent.net

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