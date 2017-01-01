Польша временно ввела дополнительный контроль на внутренних границах ЕС

Меры будут действовать до 16 декабря.

Польша с 22 ноября по 16 декабря временно ввела дополнительный контроль на внутренних границах Европейского союза в связи с проведением климатической конференции ООН в городе Катовице.

Об этом сообщила пресс-секретарь Пограничной службы Польши Агнешка Голиас, передает Укринформ.

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“Проверка ведется выборочным способом. Это значит, что она не происходит одновременно на всех пунктах 24 часа в сутки. Важно то, что проверке подлежат только те лица, которые въезжают в Польшу“, - сообщила пресс-секретарь.

По ее словам, польские пограничники смогут отказывать во въезде в Польшу лицам, которые представляют угрозу для безопасности и общественного порядка страны.

Голиас отметила, что пересекать польскую границу со странами ЕС в этот период можно будет только в определенных пунктах, которых на границе с Чехией является 142, Словакией - 62, Германией - 48, Литвой - 12.

Во время действия контроля на внутренних границах ЕС жители стран Сообщества, которые будут пересекать польскую границу, должны иметь при себе паспорта или другой документ об удостоверении личности. Однако, граждане третьих стран должны иметь при себе документы с правом на пересечение границы (паспорт), а также документ с правом пребывания за рубежом, например действующую визу.

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Стоит отметить, с 2007 года (с момента вступления Польши в Шенгенскую зону) это четвертый случай, когда страна вводит подобные меры.

В частности, Польша вводила контроль во время Евро-2012, климатической конференции в 2013 году, а также во время саммита НАТО в Варшаве и Мировых дней молодежи в 2016 году.

Климатическая конференция ООН будет проходить в Катовице с 3 по 14 декабря. Ожидается, что конференцию может посетить до 50 глав государств.

Как сообщалось 20 ноября, ЕС не будет создавать собственную армию.