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КНДР и Южную Корею соединили дорогой впервые за 14 лет

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Реконструкция дороги является одним из шагов, о которых было договорено на межкорейской встрече на высшем уровне в Пхеньяне.
Строительство грунтовой дороги между двумя Кореями
Строительство грунтовой дороги между двумя Кореями

В приграничной зоне Северной и Южной Кореи впервые за 14 лет появилась соединенная дорога. Об этом сообщает AFP со ссылкой на минобороны Южной Кореи в четверг, 22 ноября.

Отмечается, что эта грунтовая дорога полностью находится в демилитаризованной зоне, разделяющей Южную и Северную Кореи. Она будет использоваться для совместных будущих операций по поиску останков людей, которые погибли в Корейской войне 1950-1953 годах.

Реконструкция этой дороги является одним из шагов, о которых было договорено на межкорейской встрече на высшем уровне в Пхеньяне в сентябре между лидером КНДР Ким Чен Ыном и президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

На встрече также, в частности, были достигнуты договоренности о сносе бункеров и изъятия оружия из пограничного города Пханмунджом.

Ранее КНДР показала, как происходят подрывы охранных пунктов, расположенных в демилитаризованной зоне на границе с Южной Кореей.

Также КНДР уничтожила более 600 мин на границе с Южной Кореей. Они находились возле пункта Пханмунджом, где проходили встречи Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина.

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Теги: Северная Корея, Южная Корея, дорога, КНДР
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Источник: korrespondent.net

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