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В Риме начали сносить виллы мафии

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Полицейские начали операцию по демонтажу восьми вилл, принадлежащих членам мафиозной группировки.
В Риме сносят виллы мафии
В Риме сносят виллы мафии

Сотрудники полиции начали операцию по демонтажу близ Рима восьми вилл, принадлежащих членам мафиозной группировки. Об этом в среду, 21 ноября, сообщила итальянская газета Corriere della Sera.

По словам мэра Рима Вирджинии Раджи, в городе уже начали демонтаж двух вилл из восьми.

"В итоге будут ликвидированы все восемь вилл. Мы не прекратим работу по демонтажу зданий, пока не вернем эту территорию гражданам Рима", - подчеркнула она.

В рейде участвовали около 600 полицейских: они окружили незаконно построенные виллы и вывели оттуда людей. В ходе операции конфискованы золотые статуи, роскошная мебель, причудливо украшенные канделябры и фрагменты фресок.

 

 

Как сообщалось, в Италии полиция конфисковала восемь вилл, незаконно построенных известным мафиозным кланом.

Напомним, в октябре в Италии поймали члена мафии Коза ностра.

 

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Теги: Италия, мафия, Рим
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Meritus    22.11.2018, 16:11
Оценка:  0
Meritus
"... незаконно построенные виллы…"
А скільки в Україні незаконно збудованих вілл? Коли їх знесуть? Ніколи.
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