В Херсоне люди подняли пассажирский "бунт"

Люди требуют назначить немедленное внеочередное заседание исполкома горсовета.

В Херсоне жители провели очередную акцию протеста против действий перевозчиков. Активисты пришли в мэрию и требовали отмены повышения стоимости проезда в транспорте до 6 гривен.

Об этом сообщает местное издание Херсон Daily.

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Изначально активисты собирались идти к мэру Херсона Владимиру Миколаенко, но, как выяснилось, он отсутствует, и они пошли к 1-му вице-мэру Игорю Козакову. Протестующие заявили, что не уйдут из кабинета Козакова, пока он не назначит немедленное внеочередное заседание исполкома горсовета, однако тот ответил отказом.

Прямо в кабинете чиновника активисты начали собирать подписи для инициации отставки мэра Херсона Миколаенко, и прозвучала информация, что 24 ноября, в субботу, в 12:00 в Дворце молодежи сбор подписей будет продолжен.

Протестующие также вызвали следственно-оперативную группу полиции для фиксации фактов превышения полномочий и самоуправства чиновниками и перевозчиками.

Как заявил следователю активист Александр Тарасов, оперативную группу вызвали для допроса определенного человека по 3-м открытым уголовным делам – самоуправство, превышение полномочий и невыполнение решения суда.

Как сообщалось, в Херсоне утром 19 ноября несколько сотен жителей города собрались перед зданием горсовета, чтобы протестовать против повышения стоимости проезда в маршрутках. Перевозчики саботируют решение суда, отменившее тариф 6 гривен.