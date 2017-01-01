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Британские депутаты получили выговор за игру в футбол в парламенте

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Женщины-депутаты обнародовали фото и видео, на которых снято, как они в стенах парламента отбивают мяч.

Британские женщины-депутаты сыграли в футбол в зале заседаний нижней палаты британского парламента и получили за это выговор от спикера Джона Беркоу. Об этом в среду, 21 ноября, сообщает Daily Mail.

Отмечается, что пять парламентариев должны были сыграть за женскую команду законодателей, однако не смогли принять участие в матче, который совпадал по времени с голосованием. Игру отменили, однако Беркоу разрешил женщинам сфотографироваться в футбольной форме в зале.

После фотосессии депутаты решили снять еще и видео, на котором член Шотландской национальной партии Ханна Барделл почеканила мяч.

Спикер палаты общин счел такое поведение неприемлемым.

"Полагаю, что могу выразиться от имени всей палаты и заявить, что наш исторический зал не должен использоваться для такого рода деятельности. Напоминаю коллегам о необходимости оповещать меня о планах использования помещения в свободное от заседаний время, если речь не идет об экскурсии для гостей", - сказал Джон Беркоу.

Спикер нижней палаты отметил, что все участники инцидента извинились за съемку.

Напомним, летом этого года британским лордам запретили спать в парламенте. Соответствующий запрет вошел в список правил поведения во время заседаний.

Ранее британские женщины-депутаты требовали разрешения кормить грудью в зале заседаний.

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Теги: футбол, депутаты, видео, фото, парламент, Великобритания
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Источник: korrespondent.net

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