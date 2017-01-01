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Убийство Хашукджи: Париж ввел санкции против 18 саудитов

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В МИД Франции предупредили, что в зависимости от результатов расследования убийства, ограничения могут быть усилены.
Франция наложила санкции на 18 саудитов за убийство Хашукджи
Франция наложила санкции на 18 саудитов за убийство Хашукджи

Франция ввела санкции, в частности запреты на въезд, в отношении 18 граждан Саудовской Аравии, связанных с убийством саудовского журналиста Джамаля Хашукджи. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на МИД Франции в четверг, 22 ноября.

"Убийство господина Хашукджи является преступлением чрезвычайной тяжести, что, кроме того, противоречит свободе прессы и основным правам", - сказано в заявлении МИД.

Ведомство предупредило, что в зависимости от результатов расследования убийства, ограничения могут быть усилены.

"Франция ожидает от саудовских властей прозрачного, детального и исчерпывающего ответа (по делу)", - говорится в сообщении.

Ранее несколько стран ЕС, в частности Финляндия, Дания и Германия уже заявили, что приостанавливают экспорт оружия в Саудовскую Аравию.

 

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Теги: Саудовская Аравия, Франция, журналист, убийство, МИД, санкции
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Источник: korrespondent.net

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