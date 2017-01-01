Трамп разрешил военным стрелять в мигрантов на поражение

Президент США также пригрозил полностью закрыть границу с Мексикой, если ситуация выйдет из-под контроля.

Президент США Дональд Трамп разрешил военным на границе с Мексикой открывать огонь на поражение. Об этом в четверг, 22 ноября, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на брифинг президента.

По данным агентства, Трамп разрешил военным стрелять на поражение при необходимости.

"Я надеюсь, что им не придется (стрелять на поражение – ред.), однако у меня нет выбора, потому что они имеют дело с грубыми людьми", - заявил Трамп.

Президент также отметил, что США могут закрыть границу с Мексикой на неопределенный срок в том случае, если администрация решит, что Мексика потеряла контроль над ситуацией с "караваном мигрантов".

"Мы закроем въезд в страну на протяжении всей границы, если решим, что ситуация вышла из-под контроля", - сказал он.

За несколько дней до этого суд в США заблокировал указ Трампа о нелегальных мигрантах.

Ранее Трамп заявил, что США не готовы к вторжению мигрантов, и призвал нелегалов "отправляться домой".

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