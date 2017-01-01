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Полисмен открыл дверь коту британского премьера

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Кот какое-то время выжидательно смотрел на полицейского, пока тот не подошел и не постучал в дверь.

Полицейский, несший дежурство на Даунинг-стрит в Лондоне помог коту Ларри, принадлежащему премьер-министру Великобритании Терезе Мэй, попасть в свой дом. The Sun опубликовало видео, на котором видно, что кот подходит к двери своего дома, но не может попасть внутрь.

Коту пришлось просидеть перед дверью уже какое-то время, пока полисмен, охранявший резиденцию, ему не помог. Он постучал в дверь, и только после этого Ларри смог попасть в резиденцию премьера. 

Как известно, кот Ларри, который попал на Даунинг-стрит из приюта в 2011 году, при премьерстве  Кэмерона, однако, остался там, когда в резиденцию въехала новый премьер.

Однако, в правительства отмечают, что кот Ларри не является личным котом кого бы то ни было, а находится на государственной службе.

Напомним, в начале этого года кот премьер-министра Ларри подрался с котом главы МИД. Во время драки Ларри лишился клока шерсти и своего ошейника с британским флагом.

А шесть лет назад Ларри увольняли из-за нежелания ловить мышей. Это случилось после того, как премьер-министр обнаружил Ларри спящим в кресле в то время, как в комнате бегала мышь.

 

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Теги: животные, видео, кот, курьез, коты, Великобритания, Тереза Мэй
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Источник: korrespondent.net

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