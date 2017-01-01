В Польше более 90% фирм хотят на работу иностранцев

Работодатели беспокоятся, что после либерализации закона в Германии украинские гастарбайтеры будут трудоустраиваться там, а не в Польше.

В Польше охотно берут на работу граждан других стран Delfi

Руководство 93% польских предприятий хотят трудоустроить иностранцев минимум на девять месяцев. Об этом со ссылкой на Польско-украинскую хозяйственную палату сообщает в четверг, 22 ноября, Польское радио.

Отмечается, что такие результаты были получены в результате опроса, в котором приняли участие 124 фирмы со всей Польши.

"83% анкетируемых фирм решается принять на работу иностранцев из-за нехватки работников с необходимой квалификацией. По поводу сложных процедур, связанных с трудоустройством, 77% фирм не приняли иностранца на работу вовремя, а 29% декларирует потерю поручений или контрактов, вызванную недостатком возможности взять на работу иностранца", - говорится в заявлении.

Как отметил вице-президент Польско-украинской хозяйственной палаты Анджей Дрозд, спецификой Польши является то, что значительная часть польских граждан работает на рынках других стран, и эта тенденция сохранится, а с другой - в Польше работают иностранцы.

Как известно, польские власти встревожены, что после того, как Германия либерализует свой рынок труда для неграждан ЕС, значительная часть украинских заробитчан будет искать работу уже в Германии, а не в Польше.

Ранее сообщалось, что в Польше предлагают деньги за помощь в поиске работников.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet