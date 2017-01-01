Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Трамп допустил заключение торговой сделки с Китаем на саммите G20

Комментариев: 0
Глава США заявил о возможности заключения торгового соглашения с Китаем на саммите G20 в Буэнос-Айресе.
Дональд Трамп не исключил заключения торгового соглашения с Китаем на саммите G20
Дональд Трамп не исключил заключения торгового соглашения с Китаем на саммите G20

Президент США Дональд Трамп не исключил возможности заключения торгового соглашения с Китаем на полях саммита G20, который пройдет в Буэнос-Айресе с 30 ноября по 1 декабря. Об этом в четверг, 22 ноября, сообщает ТАСС.

"Я могу сказать, что Китай очень хочет заключить торговое соглашение из-за пошлин... Если у нас получится его заключить, мы это сделаем", - пообещал Трамп.

По данным издания, президент США общался с журналистами в своей резиденции в Палм-Бич (штат Флорида).

Ранее китайские СМИ сообщили, что переговоры председателя КНР Си Цзиньпина и Трампа могут пройти 1 декабря в формате рабочего ужина сразу после окончания саммита G20.

Напомним, США не намерены отказываться от ограничительных мер против Китая в области торговли до тех пор, пока Пекин изменит свою торговую политику.

Торговая война между Китаем и США началась после того, как 6 июля в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между странами. После этого Вашингтон и Пекин обменялись пошлинами в августе.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, Китай, торговля, саммит, G20, соглашение, Трамп, сделка, Дональд Трамп, саммит G20
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь