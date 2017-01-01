США просят союзников отказаться от оборудования Huawei - СМИ

Вашингтон пытается убедить союзные страны не сотрудничать с китайской компанией из-за вопросов кибербезопасности.

В последние недели американские чиновники пытаются убедить другие страны не использовать телекоммуникационное оборудование китайской компании Huawei. Об этом в четверг, 22 ноября, сообщило агентство Интерфакс со ссылкой на The Wall Street Journal.

Отмечается, что соответствующие беседы представители Вашингтона ведут с политиками и руководителями крупных компаний в Германии, Италии и Японии. Представители США пытаются убедить их, что китайское оборудование угрожает кибербезопасности и обещают профинансировать приобретение альтернативных средств связи.

Вашингтон обращет особое внимание на те государства, в которых находятся американские военные базы. И хотя Пентагон использует собственные спутники и средства связи, в случае с интернетом работа часто идет через местных частных провайдеров.



Часть экспертов, как подчеркивает WSJ, считает, что действия США связаны как с торговой войной между Вашингтоном и Пхеньяном, так и с технологическим противостоянием двух стран.

В Huawei продолжают настаивать, что их компания не связана с правительством Китая и не занимается актами саботажа в других странах.

Напомним, в августе правительственным структурам США официально запретили использовать смартфоны ZTE и Huawei по соображениям безопасности.

Австралия запретила 5G оборудование Huawei и ZTE

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