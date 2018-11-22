В ООН заявили, что Италия препятствует спасению мигрантов
В международной организации указали, что действия итальянских властей привели к увеличению гибели людей в Средиземном море.
В ООН обеспокоены действиями итальянских властей, которые препятствуют неправительственным организациям спасать мигрантов в Средиземном море. Об этом в четверг, 22 ноября, сообщила ANSA.
"Верховный комиссар ООН по правам человека выражает обеспокоенность по поводу длительной кампании дискредитации в Италии против неправительственных организаций, которые участвуют в операциях по спасению в Средиземном море", - отмечается в сообщении.
В международной организации указали, что итальянское правительство сделало практически невозможным оказание помощи мигрантам кораблями неправительственных организаций. Это привело к увеличению случаев гибели и исчезновения людей.
Напомним, в июне правительство Италии запретило спасательным кораблям оказывать помощь судам с беженцами, несмотря на сигналы бедствия.
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