В ООН заявили, что Италия препятствует спасению мигрантов

В ООН обеспокоены действиями итальянских властей, которые препятствуют неправительственным организациям спасать мигрантов в Средиземном море. Об этом в четверг, 22 ноября, сообщила ANSA.

"Верховный комиссар ООН по правам человека выражает обеспокоенность по поводу длительной кампании дискредитации в Италии против неправительственных организаций, которые участвуют в операциях по спасению в Средиземном море", - отмечается в сообщении.