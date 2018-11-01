США готовы сотрудничать с новым правительством Мексики

Вашингтон рассчитывает на сотрудничество с мексиканскими властями по всем аспектам отношений.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил в четверг, 22 ноября, что Вашингтон готов сотрудничать с новым правительством Мексики для решения миграционных проблем, в том числе путем создания рабочих мест. Об этом сообщается на сайте Госдепартамента.

"Я рассчитываю на сотрудничество с новым правительством Мексики по всем аспектам наших отношений, включая изучение возможностей для стимулирования создания рабочих мест в регионе, в том числе на юге Мексики, в интересах правительства и народа Мексики", - говорится в заявлении Помпео.

Глава Госдепа подчеркнул, что караваны мигрантов, которые сейчас находятся на территории Мексики, не будут пропущены на территорию США.

Напомним, новое правительство Мексики будет сформировано после 1 декабря 2018 года, когда в полномочия вступит избранный президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

По последним данным МВД Мексики, на границе с США уже сконцентрировались 5,6 тысячи мигрантов из Гондураса, Гватемалы и Сальвадора. Часть из них вернулась на родину или решила остаться в Мексике.

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