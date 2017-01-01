Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Украина передала Польше документы о советских репрессиях

Комментариев: 0
Архивные материалы содержат около 60 тысяч страниц. Они связаны с преследованием поляков, живших в Советском союзе.
Польша получила тысячи документов из архивов Украины
Польша получила тысячи документов из архивов Украины
pixabay.com

Институт национальной памяти Польши (ИНП) получил из украинских архивов около 60 тысяч страниц документов о советских репрессиях против поляков в 1930 годах. Об этом в четверг, 22 ноября, сообщило Польское радио.

"Для польской стороны - это бесценные документы в связи с публикациями об истории 1930 годов, в частности, о преследовании поляков, живших на территории Советского Союза и против которых применялись жестокие репрессии во время так называемой польской операции НКВД", - заявила директор архива ИНП Мажена Крук.

Она отметила, что получены "свидетельства жертв и весь документированный процесс их ареста и последующего осуждения".

"Это удивительные материалы не только для историков, но тоже для семей жертв, поскольку в Институт национальной памяти постоянно обращаются родные с третьего и даже иногда четвертого поколения, которые ищут информацию о своих предках", - добавила Крук.

Напомним, передача Институту нацпамяти Польши цифровых копий материалов - результат договора подписанного с украинскими государственными областными архивами в Одессе, Виннице и Хмельницком.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Украина, Польша, Советский Союз, Репрессии, документы, Архив, поляки
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь