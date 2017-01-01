Сильный ветер не позволяет спасателям существенно сократить площадь пожаров. В борьбе с огнем применяется авиация.

Обширные лесные пожары охватили территорию штата Новый Южный Уэльс в Австралии. В северных пригородах Ньюкасла пламя вплотную приблизилось к жилым домам. Об этом сообщила пожарная служба штата на своей странице в Twitter в пятницу, 23 ноября.

Отмечается, что пожарным удалось взять под контроль ряд очагов возгорания, но сильный ветер не позволяет существенно сократить площадь лесных пожаров.

"Пламя распространяется очень быстро, сейчас в борьбе с огнем мы задействовали тяжелые пожарные самолеты, но есть опасения, что при усилении ветра мы не сможем их использовать и пламя перекинется на жилые дома", – сказал комиссар пожарной службы штата Шейн Фитцсиммонс в комментарии радио ABC.

В борьбе с огнем, кроме тяжелой пожарной авиации, задействованы более 200 пожарных и специальная техника.

На территории района Хантер объявлена чрезвычайная ситуация, а жители района Солт Аш, чьи дома расположены в опасной близости от пожаров, эвакуированы, закрыты школы.

Cмотрите фотогалерею: В Австралии тушат масштабные лесные пожары

EMERGENCY WARNING: Richardson Rd Fire, Salt Ash. Firefighters are continuing to work behind homes on Rookes Rd, Salt Ash. Residents should take advice from crews in the area and seek shelter as the firefront approaches. #NSWRFS pic.twitter.com/a3WFRHii2c — NSW RFS (@NSWRFS) 23 ноября 2018 г.

Накануне сообщалось, что в Австралии буквально за неделю до начала летней поры года прошел снегопад. Из-за влияния мощного циклона многие штаты на юге, юго-востоке и востоке континента пострадали от непогоды.

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