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В Австралии тушат масштабные лесные пожары

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Сильный ветер не позволяет спасателям существенно сократить площадь пожаров. В борьбе с огнем применяется авиация.
Лесные пожары в Австралии
Лесные пожары в Австралии

Обширные лесные пожары охватили территорию штата Новый Южный Уэльс в Австралии. В северных пригородах Ньюкасла пламя вплотную приблизилось к жилым домам. Об этом сообщила пожарная служба штата на своей странице в Twitter в пятницу, 23 ноября.

Отмечается, что пожарным удалось взять под контроль ряд очагов возгорания, но сильный ветер не позволяет существенно сократить площадь лесных пожаров.

"Пламя распространяется очень быстро, сейчас в борьбе с огнем мы задействовали тяжелые пожарные самолеты, но есть опасения, что при усилении ветра мы не сможем их использовать и пламя перекинется на жилые дома", – сказал комиссар пожарной службы штата Шейн Фитцсиммонс в комментарии радио ABC.

В борьбе с огнем, кроме тяжелой пожарной авиации, задействованы более 200 пожарных и специальная техника.

На территории района Хантер объявлена чрезвычайная ситуация, а жители района Солт Аш, чьи дома расположены в опасной близости от пожаров, эвакуированы, закрыты школы.

Cмотрите фотогалерею: В Австралии тушат масштабные лесные пожары

Накануне сообщалось, что в Австралии буквально за неделю до начала летней поры года прошел снегопад. Из-за влияния мощного циклона многие штаты на юге, юго-востоке и востоке континента пострадали от непогоды.

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Теги: Австралия, видео, фото, пожар, пожарные, лесной пожар, Пожары в лесу
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Источник: korrespondent.net

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