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Пять человек погибли при нападении на консульство Китая в Пакистане

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Террористы пытались попасть в визовый отдел консульства, но когда им это не удалось, то открыли огонь по полицейским.
На консульство напали три человека
На консульство напали три человека
Geo TV

В результате нападения неизвестных на консульство Китая в пакистанском городе Карачи погибли пять человек, еще один ранен. Об этом сообщает телеканал Geo TV в пятницу, 23 ноября.

Среди погибших трое нападавших и двое сотрудников полиции. Еще один правоохранитель получил ранение.

По предварительным данным, трое террористов на машине приехали в район, где кроме китайской дипмиссии расположены другие иностранные учреждения. Они пытались попасть в визовый отдел, но когда им это не удалось, то открыли огонь по полицейским.

Отмечается, что никто из дипломатов и сотрудников китайской дипмиссии не пострадал.

Сейчас все дороги к консульству перекрыты.

Cмотрите фотогалерею: Пять человек погибли при нападении на консульство Китая в Пакистане

Ранее в Греции анархисты с кувалдами и краской напали на посольство Канады в Афинах. Они повредили вход в здание и разбили окна кувалдами. Также они бросали на фасад черную и красную краски.

Также сообщалось, что в Киеве трое человек напали на охранника консульства Польши.

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Теги: Пакистан, Китай, фото, полиция, спецназ, нападение, консульство, Карачи, вооруженное нападение, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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