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В США два подростка сбежали из приюта и угнали самолет

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Юные угонщики пролетели из одного города в другой и успешно приземлились.
Нарушители были задержаны полицией
Нарушители были задержаны полицией

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В штате Юта Соединенных штатов Америки два подростка угнали небольшой самолет в городе Дженсен.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на местные СМИ в пятницу, 23 ноября.

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Отмечается, что подростки в возрасте 14 и 15 лет угнали одномоторный самолет Cessna с частного аэродрома в Дженсене и пролетели на нем 15 миль (около 24 км). Юные угонщики успешно приземлились в аэропорту Вернал Риджина также в штате Юта.

Полицейские задержали нарушителей и доставили в следственный изолятор города Вернал.

На этой неделе подростки сбежали из приюта
На этой неделе подростки сбежали из приюта
facebook.com/UintahCountySheriff

Как сообщалось в августе, американец угнал самолет и врезался в свой дом, чтобы отомстить жене.

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Теги: США, самолет, Юта, подросток, подростки, полиция, угон
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