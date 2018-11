В США на Аляске извергается вулкан Вениаминова, который расположен на Алеутском хребте. Об этом сообщает Anchorage Daily News.

На данный момент там происходят взрывы и пепловые выбросы. Жители населенного пункта Перривилл, который расположен в 40 км к югу от вулкана, запасли питьевую воды и приготовили маски. Но пеплопада здесь не произошло: шлейф ушел в юго-восточном направлении на 240 км.

Местные жители в сети публикуют видео со столбами пепла.

The last several hours of the #Veniaminof eruption seen from Perryville, Alaska. #volcano pic.twitter.com/o81VOFUDSe