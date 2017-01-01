Вулкан выбросил столб пепла на высоту до 5 км.

Жители Перривилла уже подготовились к выбросам скриншот

В США на Аляске извергается вулкан Вениаминова, который расположен на Алеутском хребте. Об этом сообщает Anchorage Daily News.

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На данный момент там происходят взрывы и пепловые выбросы. Жители населенного пункта Перривилл, который расположен в 40 км к югу от вулкана, запасли питьевую воды и приготовили маски. Но пеплопада здесь не произошло: шлейф ушел в юго-восточном направлении на 240 км.

Местные жители в сети публикуют видео со столбами пепла.

Стоит отметить, что в сентябре уже происходило извержение данного вулкана.

Video of #Veniaminof in eruption, Sept 25, 2018, ~7:30 am AKDT. Video courtesy of Joe Timmreck. pic.twitter.com/RXSb3DLfUv — Alaska AVO (@alaska_avo) 26 сентября 2018 г.

Напомним, 22 ноября Геологическая служба США зафиксировала подземный толчок магнитудой 5,7 в южной части Аляски в 263 км к западу от столицы штата - Анкориджа.