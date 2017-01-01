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На Аляске извергается вулкан Вениаминова

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Вулкан выбросил столб пепла на высоту до 5 км.
Жители Перривилла уже подготовились к выбросам
Жители Перривилла уже подготовились к выбросам
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В США на Аляске извергается вулкан Вениаминова, который расположен на Алеутском хребте. Об этом сообщает Anchorage Daily News.

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На данный момент там происходят взрывы и пепловые выбросы. Жители населенного пункта Перривилл, который расположен в 40 км к югу от вулкана, запасли питьевую воды и приготовили маски. Но пеплопада здесь не произошло: шлейф ушел в юго-восточном направлении на 240 км.

Местные жители в сети публикуют видео со столбами пепла.

Стоит отметить, что в сентябре уже происходило извержение данного вулкана.

Напомним, 22 ноября Геологическая служба США зафиксировала подземный толчок магнитудой 5,7 в южной части Аляски в 263 км к западу от столицы штата - Анкориджа.

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Теги: США, Аляска, вулкан, вулкан Вениаминова, извержение
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