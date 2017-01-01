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В зоопарке Берлина показали редких тигрят

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Суматранские тигры находятся под угрозой исчезновения. В дикой природе проживает не более 450 этих животных.

В зоопарке Берлина – полосатое пополнение. Там представили публике редких суматранских тигрят, сообщает ТСН в пятницу, 23 ноября.

"Двое мальчиков и две девочки появились на свет в августе этого года. Их родители походят из Индонезии. Именно эта страна является домом суматранских тигров – самых маленьких представителей своего вида", – говорится в сообщении.

Отмечается, что суматранские тигры находятся под угрозой исчезновения. В дикой природе проживает не более 450 этих животных.

Напомним, в июне ныненшнего года в частном зверинце в Венгрии родились сразу четверо белых бенгальских тигрят – три девочки и один мальчик.

Также сообщалось, что в Индии тигр устроил погоню за туристами. Это произошло во время сафари в одном из национальных парков страны. Инцидент сняли на видео.

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Источник: korrespondent.net

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