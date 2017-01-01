Вертолеты над Кремлем: ФСО России через 12 часов дала комментарий
В столице России москвичи 22 ноября наблюдали и засняли странную картину - в центре города со взлетной площадки у Кремля днем поднялись два вертолетва Ми-8, к одному из них была прицеплена сетка, в которой угадывались силуэты людей.
Центр общественных связей ФСО 23 ноября обнародовал свое объяснение события, передает ТАСС.
Вертолеты в центре Москвы, видео с которыми вчера опубликовали очевидцы, совершали полеты в рамках ежегодных учений, которые проводит Федеральная служба охраны.
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“Ничего необычного не происходило, проводились, как и всегда в последние годы, плановые осенние учения. Это один из этапов ежегодных учений, мы о них всегда сообщали“, - сообщили в российском ведомстве.
Видимо, жители Москвы в этот раз не были уведомлены об учениях.
Как сообщалось, 22 ноября в сети очевидцы опубликовали фото и видео странного инцидента - в четверг над Кремлем взлетели два вертолета, один тащил трех людей в подвешенной к нему сетке.