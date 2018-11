В Алабаме в торговом центре произошла стрельба

После стрельбы злоумышленник пытался сбежать, но полиция его ликвидировала. Ситуация находится под контролем.

В торговом центре американского города Гувер (штат Алабама) несколько человек получили ранения в результате стрельбы. Об этом в пятницу, 23 ноября, сообщает Al.com.

Отмечается, что инцидент произошел в ночь на 22 ноября во время ежегодной распродажи накануне Дня благодарения в торговом центре Riverchase Galleria.

Полиция открыла ответный огонь. По данным правоохранителей, нападавший был убит.

Как сообщила одна из свидетельниц происшествия, она слышала шесть или семь выстрелов. Сотрудники супермаркета помогли посетителям спрятаться в складских помещениях.

One person is dead in an apartment. Unclear if anyone else injured in the gunfire that just happened. Police clearing all the bystanders pic.twitter.com/b9WRF0n4I0 — carol robinson (@RobinsonCarol) 23 ноября 2018 г.

The deadly shooting is in Vice Hill projects pic.twitter.com/lzaszIiYXC — carol robinson (@RobinsonCarol) 23 ноября 2018 г.

Here is some video of the fight and gunfire pic.twitter.com/Kp70USgSkR — carol robinson (@RobinsonCarol) 23 ноября 2018 г.

Police on scene of shots fired at Riverchase Galleria. Unknown how many injured pic.twitter.com/aeuT9yRssq — carol robinson (@RobinsonCarol) 23 ноября 2018 г.

It’s a mess out here. Police and ambulances everywhere . pic.twitter.com/nZubVvZRfh — carol robinson (@RobinsonCarol) 23 ноября 2018 г.

Lexi Joiner said she was inside the mall when she heard 6 or 7 shots fired. Workers ordered them into supply closets for cover. “It was terrifying” pic.twitter.com/0pLwbKIWmw — carol robinson (@RobinsonCarol) 23 ноября 2018 г.

Ранее в результате стрельбы в больнице Чикаго погибли четыре человека.

Также сообщалось, что при стрельбе в пригороде канадского Монреаля ранения получили ребенок и мужчина.

