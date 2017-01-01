Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Пакистане при взрыве погибли 25 человек

Комментариев: 0
Погибли не менее 25 человек, еще 35 получили ранения. Все пострадавшие направлены в больницы.
Взрыв произошел возле входа в мечеть на рыночной площади
Взрыв произошел возле входа в мечеть на рыночной площади
shiapost.com

На северо-западе Пакистана в городе Хангу в результате взрыва погибли 25 человек, еще 35 получили ранения. Об этом сообщает местный телеканал Geo.tv в пятницу, 23 ноября.

Сообщается, что взрыв произошел возле входа в мечеть на рыночной площади. По предварительным данным, погибли не менее 25 человек, еще 35 получили ранения. Все пострадавшие направлены в больницы.

Местные силы безопасности оцепили близлежащие районы, причина взрыва уточняется.

В Пакистане смертник атаковал избирательный участок: более 30 жертв

Ранее в результате нападения неизвестных на консульство Китая в пакистанском городе Карачи погибли пять человек, еще один ранен.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Пакистан, взрыв, жертвы, ранение, пострадавшие, погибшие
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь