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Дело Скрипалей: в РФ новые видео связали с Brexit

Комментариев: 4
В МИД России прокомментировали публикацию Скотланд-Ярдом новых видео с подозреваемыми в отравлении Скрипалей.
Захарову не впечатлили новые доказательства британской полиции
Захарову не впечатлили новые доказательства британской полиции
news.met.police.uk

В Москве публикацию новых видео с гражданами России Александром Петровым и Русланом Бошировым, которых подозревает в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, связали с Brexit и угрозой отставки британского премьера Терезы Мэй.

Такое мнение в пятницу, 23 ноября, высказала в Facebook официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"И вот, насладилась тремя короткометражными документальными фильмами о городской инфраструктуре Солсбери и двумя фотографиями незатейливой пластиковой продукции. Новые "свидетельства" неизвестно чего, предоставленные мировой общественности подставной конторой Bellingcat и ее российским зеркалом, шокируют", - написала она.

Захарова отметила, что "уже не задает риторических вопросов, а утверждает", что "вот так примитивно" правительство Мэй перебивает повестку Brexit и обсуждение собственной отставки. "Слишком банально? Ну, как умеют", - добавила она.

Ранее Скотланд-Ярд опубликовал новые видео с подозреваемыми в отравлении Скрипалей - Петровым и Бошировым. Также представлена фотография флакона, в котором предположительно находилось отравляющее вещество Новичок.

Москва утверждает, что не имеет ничего общего с происшествием в Солсбери.

 

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Теги: Россия, МИД РФ, Великобритания, Brexit, Сергей Скрипаль
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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Abnormal_freak    23.11.2018, 12:42
Оценка:  +5
Abnormal_freak
Почему СМИ продолжают тиражировать новости с вымышленными фамилиями ? Разве это не оскорбляет тех людей, которым пришлось доказывать, что они не имеют ничего общего с путинской мафией?
Abnormal_freak    23.11.2018, 12:45
Оценка:  +4
Abnormal_freak
Еще один вопрос, почему путинские шпионы используют фамилии с окончаниев ОВ и никогда ИН, что бы не оскорблять своего шефа? Ну ок, мы его будем оскорблять, так что держите рот шире путинские мрази.
Abnormal_freak    23.11.2018, 12:38
Оценка:  +5
Abnormal_freak
Путин рад стараться.
Peyot    23.11.2018, 11:35
Оценка:  +4
Peyot
после каждого провала разведки рф у них умирает самый главный разведчик... так что ждем... о а чего ждем то на днях же как раз умер.... предсказуемо? ну так росия 500лет не меняет своих методы и политику еще со времен их предков золотой орды!
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