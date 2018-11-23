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Школьники Беларуси вступают в российскую Юнармию

Комментариев: 1
В торжественной церемонии посвящения принимал участие замминистра обороны РФ, ранее возглавлявший группировку войск РФ в Сирии, а теперь курирующий Юнармию.
Школьники Беларуси вступают в российскую Юнармию
© belaruspartisan.by
Фото 1/5
  • Белорусское издание пишет, что Юнармию сравнивают с гитлерюгендом
  • Белорусское издание пишет, что Юнармию сравнивают с гитлерюгендом
  • Белорусское издание пишет, что Юнармию сравнивают с гитлерюгендом
  • Белорусское издание пишет, что Юнармию сравнивают с гитлерюгендом
  • Белорусское издание пишет, что Юнармию сравнивают с гитлерюгендом
Школьники Беларуси вступают в российскую Юнармию
Белорусское издание пишет, что Юнармию сравнивают с гитлерюгендом
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На территории Беларуси в российской воинской части воздушно-космической обороны прошла торжественная церемония посвящения школьников в члены российского детско-юношеского военно-патриотического движения Юнармия. 

Об этом сообщает Белорусский партизан.

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“Как следует из сообщения посольства России в Беларуси, в ноябре посол Михаил Бабич принял участие в церемонии посвящения юных россиян, проживающих на территории нашей страны, в члены отряда имени Романа Филипова (летчик погиб в Сирии в начале года)“, – говорится в сообщении.

В новую организацию приняли 15 детей, чьи родители работают в воинской части.

“Они смогут участвовать в военно-патриотической, поисковой работе совместно с белорусскими детишками. На территории Беларуси много памятных мест, славных традиций, и это время нужно использовать, чтобы дети к этим традициям прикоснулись вместе с белорусскими ребятами, чтобы они стали по-настоящему одной семьей“, – сказал посол Бабич.

В Беларуси в торжественной церемонии принимал участие заместитель министра обороны РФ Андрей Картаполов. Одно время он возглавлял российскую группировку войск в Сирии, а теперь является, в том числе, куратором Юнармии.

Основные формы деятельности Юнармии — военно-спортивные игры, походы по местам боевой славы, посты у Вечного огня и мемориалов.

Форма членов Юнармии напоминает военную и включает береты. В качестве учителей в ряды движения привлечены действующие военнослужащие и офицеры запаса.

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Стоит отметить, Юнармия была создана в 2016 году. Вступить в нее могут школьники и студенты от 11 до 18 лет. Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что главная задача Юнармии – патриотическое воспитание молодежи. На сегодня в российском движении состоят более 270 тысяч детей.

Как сообщалось 6 ноября, в Подмосковье учат воевать малолетних преступников.

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Комментариев (2)
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Woodbrother    23.11.2018, 12:52
Оценка:  0
Woodbrother
Дети Беларуси все как один мечтают умереть за путена, и даже не догадываются, что предмет их некрофильских мечтаний сам давно помер, примерно 15.02.16 г. в 2-00.
Abnormal_freak    23.11.2018, 12:48
Оценка:  +2
Abnormal_freak
Бедные дети. Их ждет нищета, голод и позор спровоцированный кремлевским путинизмом
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