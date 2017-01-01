На военной базе в Афганистане прогремел взрыв, десятки убитых

Взрыв произошел в здании мечети на территории военной базы. Погибли преимущественно военнослужащие.

Не менее 26 человек погибли и более 50 получили ранения различной степени тяжести в результате взрыва на военной базе в провинции Хост на востоке Афганистана.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителей местной власти в пятницу, 23 ноябоя.

Отмечается, что взрыв произошел в здании мечети на территории базы. Большую часть погибших и пострадавших составляют афганские военнослужащие.

По данным местных СМИ, подрыв совершил террорист-смертник.

Накануне стало известно, что президент США Дональд Трамп допустил, что он может отправиться с визитом в Афганистан. Об этом он сказал по телефону американскому генералу, который сейчас находится в этой стране.

Незадолго до этого произошел взрыв в зале бракосочетаний в Кабуле. Тогда погибли более 40 человек.

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