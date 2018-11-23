Отравление в Солсбери: выживший полицейский дал интервью

Полицейский Ник Бейли оказался одним из первых, кто обследовал дом Скрипалей после отравления.

Пострадавший из-за отравления Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери полицейский Ник Бейли заявил, что его семья потеряла дом и все свое имущество после отравления нервно-паралитическим веществом Новичок. Об этом он рассказал в интервью Би-би-си.

Бейли вместе с другими полицейскими отправили в дом Скрипаля для обследования помещения, им также нужно было выяснить, есть ли другие пострадавшие. По данным британской стороны, отравляющее вещество было нанесено на дверную ручку дома. В тот же день после обследования дома Скрипаля Бейли вернулся в свой и непреднамеренно перенес туда яд. Через несколько часов после визита в дом Скрипалей ему стало плохо, после чего он был госпитализирован.

По его словам, он почувствовал себя плохо через несколько часов. Однако он связал ухудшение самочувствия с усталостью и стрессом. На следующее утро его госпитализировали в отделение интенсивной терапии районной больницы Солсбери.

"Мои зрачки стали как булавочная головка, я потел и мне было жарко", - сказал 38-летний отец двоих детей.

Когда Бейли сообщили, что в его крови обнаружен Новичок, он испугался. "Это был страх неизвестности. Я остолбенел от ужаса, потому что такая опасная вещь в моей крови" - сказал он.

Лечение, по словам полицейского, было болезненным и стрессовым.

"Я был в сознании все это время. У меня было много инъекций, одновременно у меня было пять или шесть капельниц. Физически, через какое-то время я чувствовал себя онемевшим", - рассказал Бейли.

Он также рассказал, что в соседней из комнат находилась либо Юлия, либо Сергей Скрипаль, комнату, по его словам, охраняла полиция. Коп так и не смог понять, почему защитный костюм и перчатки не защитили его от контакта с ядом.

"Это было ужасно, я был в замешательстве, я не знал, что происходит, и было по-настоящему страшно", - сказал он.

До сих пор он вместе с семьей не может вернуться в свой дом. "Все, что принадлежало детям, мы все это потеряли, машины, мы потеряли все", - рассказал Бейли.

Напомним, 4 марта Скрипаль и его дочь были найдены без сознания на скамейке у торгового центра в британском Солсбери.

Британия обвиняет в отравлении Россию, но отказывается предоставлять материалы по данному делу. Москва отрицает причастность к событиям в Солсбери и призывает перейти от обвинений к сотрудничеству в расследовании.

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