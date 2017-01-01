Немецкие истребители перехватили 4 российских самолета над Балтийским морем

Воздушное пространство НАТО нарушали три транспортных самолета Ил-76 и Ан-26, а также истребитель МиГ-29.

Над Балтийским морем 21 ноября немецкие истребители воздушной полиции НАТО перехватили четыре российских военных самолета.

Читай также: Российский Су-27 перехватил самолет ВМС США

Как сообщает Объединенное воздушное командование НАТО, истребители трижды поднимались с эстонской авиабазы ​​Эмари.

Радары уловили самолет из Калининграда около 8:30 утра у побережья Литвы. После того, как российский транспортник Ан-26 самолет не подал плана полета, в воздух были подняты два истребителя НАТО и провели визуальную идентификацию.

Второй вылет немецких истребителей Eurofighter произошел примерно в 10:30, когда вблизи воздушного пространства НАТО был замечен истребитель МиГ-29.

Читай также: Катастрофа Су-27: следствие подозревает ошибку пилота

Позднее были зафиксированы еще два летательных аппарата, которые вылетели из РФ. Истребители НАТО идентифицировали два российских транспортных самолета Ил-76, которые были сопровождены в Калининград.

Напомним, 19 ноября Минобороны России впервые опубликовало кадры боевой работы Су-57 в Сирии.