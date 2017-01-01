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Немецкие истребители перехватили 4 российских самолета над Балтийским морем

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Воздушное пространство НАТО нарушали три транспортных самолета Ил-76 и Ан-26, а также истребитель МиГ-29.
Самолеты РФ сопроводили в Калининград
Самолеты РФ сопроводили в Калининград
ac.nato.int

Над Балтийским морем 21 ноября немецкие истребители воздушной полиции НАТО перехватили четыре российских военных самолета.

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Как сообщает Объединенное воздушное командование НАТО, истребители трижды поднимались с эстонской авиабазы ​​Эмари.

Радары уловили самолет из Калининграда около 8:30 утра у побережья Литвы. После того, как российский транспортник Ан-26 самолет не подал плана полета, в воздух были подняты два истребителя НАТО и провели визуальную идентификацию.

Второй вылет немецких истребителей Eurofighter произошел примерно в 10:30, когда вблизи воздушного пространства НАТО был замечен истребитель МиГ-29.

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Позднее были зафиксированы еще два летательных аппарата, которые вылетели из РФ. Истребители НАТО идентифицировали два российских транспортных самолета Ил-76, которые были сопровождены в Калининград.

Напомним, 19 ноября Минобороны России впервые опубликовало кадры боевой работы Су-57 в Сирии.

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Теги: ВВС РФ, НАТО, Балтийское море, истребители, перехват
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