Авиакатастрофа в Индонезии: появились новые подробности

Boeing 737 Max 8 рухнул и врезался в поверхность моря на скорости почти 650 километров в час.

Самолет разрушился при касании о воду на большой скорости twitter.com/Sutopo_PN

Пилот потерпевшего крушение в Индонезии пассажирского самолета Boeing 737 Max 8 до последнего пытался удержать воздушное судно в воздухе. Об этом рассказал отвечающий за авиацию представитель Национального комитета по безопасности на транспорте страны Нуркахио Утомо, пишет в пятницу, 23 ноября, Лента со ссылкой на The Guardian.

По его словам, об этом свидетельствуют данные, полученные с бортового самописца.

Утомо сообщил, что после взлета капитан и второй пилот начали получать от системы разные показатели скорости. После этого Boeing стал то опускаться, то подниматься выше, а затем в систему поступили неверные данные одного из сенсоров угла наклона носа судна.

Пилот до последнего момента пытался компенсировать наклон, однако самолетом становилось все труднее управлять. В итоге Boeing рухнул и врезался в поверхность моря на скорости почти 650 километров в час.

Ранее было устновлено, какая из систем Boeing, который разбился в Индонезии, дала сбой.

Напомним, самолет Lion Air потерпел крушение 29 октября после вылета из аэропорта Джакарты. Он упал в море около острова Ява, спустя 13 минут полета. В результате погибли все 189 человек на борту. Граждан Украины на борту самолета не было.

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