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Во Вьетнаме из-за шторма эвакуировали полмиллиона человек

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Утром 23 ноября Усаги находился в 270 км от города Вунгтау. Скорость ветра оценивается в 75 км/ч.

Из-за тропического шторма Усаги во Вьетнаме эвакуировали полмиллиона человек. Как сообщает местное издание Thanh Ni^en, Усаги движется в направлении города Хошимин, который является крупнейшим городом Вьетнама

В эвакуации задействованы 30 тысяч представителей различных ведомств. Около 4 тысяч рыболовных судов с экипажем в 23 тысяч человек возвращаются в безопасные места.

Утром 23 ноября Усаги находился в 270 км от города Вунгтау. Скорость ветра оценивается в 75 км/ч. Согласно прогнозам, он выйдет на сушу в ночь на 25 ноября в провинции Биньтхуан.

На юге, юго-востоке и востоке страны ожидаются сильный ветер, высокие волны и проливные дожди: в некоторых районах может выпасть до 500 мм осадков.

Ранее в результате оползней в юго-центральном Вьетнаме погибли 13 человек и еще четверо пропали без вести.

 

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Теги: Вьетнам, стихия, шторм, эвакуация, стихийное бедствие
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Источник: korrespondent.net

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