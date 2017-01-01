Родственники 55 жертв рейса МН17 подали иск против РФ

Родственники обвиняют Россию в уничтожении самолета и в препятствовании расследованию.

Россия отрицает все обвинения в свой адрес EPA/UPG

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Родственники 55 нидерланцев-жертв авиакатастрофы рейса МН17 подали иск против РФ в Европейский суд по правам человека.

Как сообщает издание NOS, истцы считают, что именно Россия ответственна за крушение самолета и обвиняют ее в препятствовании расследованию инцидента. Также, от России требуют взять на себя ответственность за уничтожение самолета.

“Россия не предоставила важную информацию Международной группе следователей. Более того, предоставленные факты в итоге оказались ложными“, - заявил адвокат Вейру Мева.

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По ее словам, в случае принятия ЕСПЧ иска, его будут рассматривать в течении 5-7 лет.

Напомним, летом 2014 года над Донбассом был сбит рейс MH17, в котором погибло 298 человек, среди них 196 голландцев.

В начале октября министр обороны Нидерландов Анк Бейлевелд заявила о том, что сотрудники Главного разведывательного управления Российской Федерации пытались похитить информацию о расследовании катастрофы MH17.

В МИД РФ позднее заявили, что российская сторона не осуществляла кибератак и обвинили Нидерланды в “срежиссированной пропагандистской акции“ против России.