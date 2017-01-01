Родственники 55 жертв рейса МН17 подали иск против РФ
Читай также: Международная следствие отреагировало на данные Минобороны РФ по MH17
Родственники 55 нидерланцев-жертв авиакатастрофы рейса МН17 подали иск против РФ в Европейский суд по правам человека.
Как сообщает издание NOS, истцы считают, что именно Россия ответственна за крушение самолета и обвиняют ее в препятствовании расследованию инцидента. Также, от России требуют взять на себя ответственность за уничтожение самолета.
“Россия не предоставила важную информацию Международной группе следователей. Более того, предоставленные факты в итоге оказались ложными“, - заявил адвокат Вейру Мева.
Читай также: MH17: Минобороны РФ показало новые “доказательства“, Турчинов уже отреагировал
По ее словам, в случае принятия ЕСПЧ иска, его будут рассматривать в течении 5-7 лет.
Напомним, летом 2014 года над Донбассом был сбит рейс MH17, в котором погибло 298 человек, среди них 196 голландцев.
В начале октября министр обороны Нидерландов Анк Бейлевелд заявила о том, что сотрудники Главного разведывательного управления Российской Федерации пытались похитить информацию о расследовании катастрофы MH17.
В МИД РФ позднее заявили, что российская сторона не осуществляла кибератак и обвинили Нидерланды в “срежиссированной пропагандистской акции“ против России.