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У лайнера со 127 пассажирами на борту отпало шасси при посадке

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У лайнера Boeing 737 со 127 пассажирами на борту при приземлении лопнуло и отвалилось шасси. В результате случившегося самолет упал на бок.
Аварийная посадка самолета в Боливии
Аварийная посадка самолета в Боливии
twitter.com/TACGAirSafety

В Боливии произошло ЧП во время экстренной посадки пассажирского самолета авиакомпании Peruvian Airlines, летевший из перуанского города Куско. Об этом в пятницу, 23 ноября, сообщает ВВС.

Отмечено, что 22 ноября в аэропорту Эль-Альто у лайнера Boeing 737, на борту которого находились 127 человек - 122 пассажира и пять членов экипажа - при приземлении лопнуло и отвалилось шасси. В результате случившегося самолет упал на бок прямо на взлетно-посадочной полосе.

По данным местных чиновников, в ходе инцидента никто не пострадал, однако после этого воздушная гавань была закрыта на несколько часов, а авиарейсы отменены.

 

 

Известно, что к месту аварии был подогнан кран, чтобы снять самолет со взлетно-посадочной полосы.

В свою очередь в пресс-службе авиаперевозчика сообщили о начале расследования и о том, что на данный момент причина инцидента неизвестна.

Ранее в столице России в аэропорту Шереметьево самолет, выполнявший рейс Москва - Афины, выруливая на взлет, сбил насмерть человека.

Также сообщалось, что в Южной Америке самолет выкатился за пределы взлетной полосы.

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Теги: самолет, авиаперелет, видео, пассажиры, фото, аэропорт, ЧП, Боливия, лайнер, экстренная посадка, самолеты, аварийная посадка
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Источник: korrespondent.net

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