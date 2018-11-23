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В РФ экс-министра Рудьковского отправили на психиатрическую экспертизу

Комментариев: 2
Бывший министр транспорта Украины Николай Рудьковский находится на психиатрической экспертизе в институт им. Сербского в Москве.
Рудьковского отправили на психиатрическую экспертизу в Москве
Рудьковского отправили на психиатрическую экспертизу в Москве
obozrevatel.com

Арестованного в России экс-министра транспорта Украины Николая Рудьковского отправили на психиатрическую экспертизу в институт имени Сербского в Москве. Об этом со ссылкой на российские СМИ сообщает в пятницу, 23 ноября, Lb.ua.

Указано, что в пятницу Басманный суд Москвы рассматривает продление содержания Рудьковского под стражей. Самого подозреваемого на суде не было, поэтому его адвокаты протестовали против проведения заседания.

"В суд поступил документ из института Сербского. В нем говорится, что Рудьковский находится на стационарной комплексной психиатрической экспертизе, которая продлится 30 дней", - объявила судья Юлия Сафина.

Как сообщается, защита Рудьковского также требовала удалить из зала представителя украинского посольства. Судья отказала, так как дело слушается в открытом режиме.

Напомним, Рудьковского задержали в Москве в октябре 2018 года. Еще в мае 2016 года он был заочно арестован за "нападение на учреждение, которое пользуется международной защитой, с целью провокации войны или осложнения международных отношений". Речь идет об инциденте в 2014 году - тогда Рудьковский бросил камень в посольство России в Украине.

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Теги: Россия, Украина-Россия, Москва, Рудьковский, суд, арест, министр, экспертиза, психиатрия
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Колишній-східняк    23.11.2018, 19:09
Оценка:  0
Колишній-східняк
и ботоксного монстра проверьте...
Ruspidor    23.11.2018, 19:05
Оценка:  0
Ruspidor
Русня ипет рудика! Ой не могу...
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