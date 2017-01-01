МН17: родственники жертв подали против России иск в ЕСПЧ

Российскую Федерацию обвиняют в предоставлении неправдивых данных следствию по делу о сбитом Боинге.

В Нидерландах родственники 55 пассажиров Боинг-777, который был сбит над Донбассом в 2014 году, в пятницу, 23 ноября, подали иск против России в Европейский суд по правам человека, сообщает Интерфакс-Украина.

"Россия, к удивлению моих клиентов, не предоставила важную информацию группе, ведущей расследование. Затем она предоставила аргументы, которые оказались неправдивыми", - сообщил, комментируя нидерландскому общественному телевидению подачу иска, адвокат Мейру Мева. Он входит в группу юристов, оказывающих поддержку родственникам жертв.

Как известно, Боинг-777, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 чел. Все они погибли.

Напомним, в мае 2018 года объединенная следственная группа подвела первые итоги расследования инцидента. Согласно выводам следователей, Boeing был сбит из российского зенитного комплекса Бук, который был доставлен на юго-восток Украины с 53 зенитной ракетной бригады под Курском.

В Минобороны РФ отрицают эти данные, заявляя, что выводы были сделаны на основе фотографий из соцсетей. Российский лидер Владимир Путин отмечал, что в Кремле не будут признавать итоги расследования, так как они сделаны без участия представителей России.

Позже Нидерланды признали Украину невиновной в крушении малайзийского Боинга на Донбассе. В конце июня страны Евросоюза призвали Россию признать ответственность за крушение MH17.

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