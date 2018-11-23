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Умер украинец-автор Прощания славянки

Комментариев: 1
В России умер родившийся в Киеве поэт Аркадий Федотов, который написал слова на мелодию марша Прощание славянки.
На момент смерти Аркадию Федотову было 88 лет
На момент смерти Аркадию Федотову было 88 лет
AmurMedia

В России умер известный поэт Аркадий Федотов, который написал слова на мелодию марша Прощание славянки. Сердце мужчины, который родился в Киеве, остановилось 19 ноября, сообщает пресс-служба Министерства культуры Хабаровского края РФ.

Отмечено, что прощание с Федотовым состоится 26 ноября в 10:30 в ритуальном зале Хабаровской клинической больницы №2. На момент смерти поэту было 88 лет.

Как известно, Аркадий Федотов родился в 1930 году в Киеве, в начале 1930-х годов семья переехала в Хабаровск. Самая известная его работа - песня на мелодию марша Прощание славянки. Слова к этой мелодии им были написаны в 1965 году. Также в золотой фонд местного радио и телевидения вошла песня Где шумит седой Амур, посвященная 110-летию Хабаровска. К тому же, Федотов - автор многих других текстов, сборников стихов и книг.

Ранее известный британский поп-певец Девин Лима умер после длительной болезни.

Также сообщалось, что в возрасте 54 лет скончался российский певец Евгений Осин, наиболее известный благодаря песне Плачет девушка в автомате.

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Теги: Россия, смерть, марш, песня, РФ, поэт, украинец, умер
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Колишній-східняк    23.11.2018, 19:07
Оценка:  0
Колишній-східняк
Упс, и тут украинец...
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