Вулкан Вениаминова - самая высокая точка Аляски, он выбросил в воздух столб пепла высотой до пяти километров.

На Аляске проснулся вулкан Вениаминова, и извергает в воздух пепел на высоту до пяти километров. Об этом сообщает Вулканическая обсерватория Аляски в пятницу, 23 ноября.

Над частью полуострова фактически закрыли небо для полетов - для авиации объявлено "красное" предупреждение. Шлейф пепла ветром уносит в сторону - на юго-восток.

Вулкан Вениаминова - это самая высокая точка Аляски, он расположен в центре полуострова. Ближайший населенный пункт Перривилл находится в 40 км от вулкана. Оттуда были видны выбросы пепла.

Вулкан Вениаминова начал извергаться с 4 сентября, но только в последние сутки его активность значительно возросла. Мощные извержения наблюдались в 1939, 1956 и в 1983 годах.

Извержение вулкана турист снял в опасной близости

Ранее спутник Sentinel-2Aсделал впечатляющий снимок вулкана Фогу из космоса.

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