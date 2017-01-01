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В Германии экс-эсэсовец обвиняется в причастности к 36 тысяч убийствам

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Подозреваемый Ганс Г. обвиняется в том, что служил охранником СС в концлагере в Северной Австрии.
Концлагерь Аушвиц в польском городе Освенцим
Концлагерь Аушвиц в польском городе Освенцим

Прокуратура Берлина предъявила обвинение 95-летнему мужчине за причастность к убийству более 36 тысяч человек в нацистском концлагере Маутгаузен. Об этом сообщает AP в пятницу, 23 ноября.

Подозреваемый Ганс Г. обвиняется в том, что служил охранником СС в концлагере в Северной Австрии с середины 1944 до начала 1945 года. По данным прокуратуры, в течение этого периода в концлагере преимущественно в газовых камерах, погибли 36 233 человека.

Мужчину не обвиняют непосредственно в убийствах, однако утверждают, что как работник концлагеря он был соучастником.

Теперь суд должен проверить обвинения и решить, подлежит ли обвиняемый судебному преследованию.

Ранее обвиненный в пособничестве в убийстве 300 тысяч человек в фашистском концлагере Аушвиц-Биркенау (Освенцим) 96-летний Оскар Гренинг скончался в больнице.

 

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Теги: суд, Германия, убийство, нацисты, концлагерь
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Источник: korrespondent.net

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