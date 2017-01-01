В Польше завели дело из-за наклейки с трезубцем на авто украинца

Польская полиция начала расследование в связи с обнаружением наклейки с гербом Украины на автомобиле украинца.

В Польше полиция Перемышля начала расследование в связи с обнаружением наклейки с гербом Украины на автомобиле преподавателя Львовской политехники Ивана Кульчицкого. Об этом сообщило издание Nowiny24.pl.

Отмечено, что 17 ноября житель Перемышля Томаш заблокировал автомобиль Кульчицкого и вызвал полицию из-за наклейки с изображением трезубца на заднем бампере. Обвинение заключалось в том, что трезубец был изображен не золотым на синем фоне, а красным на черном.

"Вызвали местную полицию, для которой ситуация стала определенным "менингитом", ведь есть явное нарушение всех дорожных правил со стороны их гражданина, а с другой стороны этот гражданин предъявляет нам обвинения в преступлении, согласно новому варианту польского закона о запрете тоталитаризма, по которому якобы запрещается и определенная украинская символика. Для полиции и их местного эксперта стало проблемой идентификации сути дела, мы потратили несколько часов на различные описания и объяснения. В частном порядке полиция попросила снять знак, мол, вам могут повредить авто на паркинге", - рассказал Кульчицкий в Facebook.

Известно, что полиция на месте зарегистрировала заявление Томаша о подозрении на совершение преступления. Кульчицкого допросили в качестве свидетеля. Наклейку с автомобиля он все же снял, а 20 ноября полиция начала официальное расследование дела.

В свою очередь Кульчицкий, как сообщается, также подал заявление в полицию. Он рассказал, что обратился к генеральному консулу в Люблине Василия Павлюка по поводу этого инцидента и готовит такие же обращения в украинский МИД и другие ведомства.

Ранее Институт национальной памяти Польши (ИНП) получил из украинских архивов около 60 тысяч страниц документов о советских репрессиях против поляков в 1930 годах.

Также сообщалось, что во Львове на Лычаковском кладбище были задержаны три польских студента, которые пытались совершить провокацию.

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