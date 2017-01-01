Турция в убийстве посла России обвиняет Гюлена и еще 27 человек - СМИ

Обвинение предъявлено 28 подозреваемым, в том числе лидеру организации ФЕТO Фетхуллаху Гюлену.

В убийстве российского посла Андрея Карлова обвиняют 28 человек aa.com.tr

Турецкие прокуроры завершили расследование убийства посла России Андрея Карлова в Анкаре в 2016 году, выдвинув обвинения 28 подозреваемым, среди которых и проповедник Фетхуллах Гюлен. Об этом со ссылкой на анонимные источники сообщает в пятницу, 23 ноября, агентство Anadolu.

"Обвинение предъявлено 28 подозреваемым, в том числе лидеру террористической организации ФЕТO Фетхуллаху Гюлену", - говорится в сообщении.

Отмечено, что обвинительное заключение уже подано в суд города Анкара.

В частности, подозреваемых обвиняют в нарушении конституционного строя, членстве в террористической организации и умышленном убийстве с целью распространения террора.

Как известно, официальная Анкара обвиняет ФЕTO в том, что она стоит за многолетней кампанией по свержению государственного строя в Турции.

Ранее сообщалось, что в Турции завершилось следствие по делу об убийстве посла России в Анкаре Андрея Карлова.

Напомним, посла РФ в Турции Андрея Карлова убили в декабре 2016 года на фотовыставке в Анкаре. У дипломата выстрелил полицейский Мевлют Алтинташ, который в то время не был при исполнении обязанностей. Нападавшего застрелили на месте.

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